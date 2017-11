Un conseiller municipal de Brno retire une publication facebook sur la santé de Miloš Zeman

Svatopluk Bartík, un conseiller municipal d'un arrondissement de Brno, a décidé de retirer sa publication facebook concernant la soi-disant mauvaise santé du chef de l'Etat Miloš Zeman. Dans ce texte, il affirmait que le président était atteint d'un cancer et qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Pour Svatopluk Bartík, élu sous l'étiquette Žít Brno, il était important de dévoiler cette information étant donné que M. Zeman est candidat à sa propre succession à l'élection de janvier prochain. "Je ne m'attendais pas à ce que cela déclenche une telle bronca, et surtout cette vague d'émotions négatives à mon encontre et à l'encontre du président", a-t-il expliqué ce jeudi pour justifier la suppression de sa précédente publication.

Le château de Prague et le médecin du chef de l'Etat ont démenti les dires de M. Bartík. Une plainte a été déposée contre lui.