Trois fonctionnaires du ministère de l’Industrie et du Commerce accusés de fraude

La police a accusé trois fonctionnaires du ministère de l’Industrie et du Commerce. Les trois personnes sont soupçonnées d’abus de fonction et de fraude. L’information a été communiquée par le porte-parole de la Centrale nationale contre le crime organisé, Jaroslav Ibehej.

L’affaire concerne des irrégularités dans un contrat entre le ministère et la Banque tchéco-morave de garantie et de développement (ČMZRB). Les fonctionnaires auraient causé à la République tchèque et à l’Union européenne des dégâts financiers au montant total de 4,5 milliards de couronnes (172,5 millions d’euros).