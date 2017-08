Une église datant du XVIe siècle située sur la localité de Guty près de Třinec, à l'extrême est de la Tchéquie, a été victime d'un incendie dans la nuit de mardi à mercredi. L'édifice, construit en bois, était déjà pratiquement réduit en cendres quand les pompiers sont intervenus. L'origine du feu est encore incertaine et fait l'objet d'une enquête. Selon une inscription sculptée sur le portail du bâtiment, cette église catholique daterait de l'année 1563. Il est cependant possible que sa construction soit plus tardive. Sa première cloche a quant à elle été coulée en 1565 et existe encore aujourd'hui. En 2012 et 2014, l'église avait l'objet de travaux de restauration pour un coût de plusieurs millions de couronnes.