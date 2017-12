Tri sélectif : la Tchéquie parmi les bons élèves dans le monde

La République tchèque compte significativement plus de conteneurs pour le tri des déchets, en l’occurrence pour le plastique, le papier et le verre, que dans les autres pays du monde. Si l'on en croit Martina Filipová, de la société EKO-KOM, active dans le secteur, la Tchéquie peut même être fière de ses résultats au niveau européen avec un système de tri sélectif plus efficace que chez ses voisins. "En Autriche et en Allemagne, ils ont bien des poubelles de tri dans les maisons, mais pour nos communes, le fait d'avoir ces installations dans les rues est au final moins onéreux", explique-t-elle.

Selon Martina Filipová, la situation pourrait être meilleure encore en de nombreux endroits. Cependant, il n'est pas toujours facile de trouver un emplacement pour les poubelles de tri en raison des réticences parfois des particuliers ou bien des exigences des pompiers ou de la police.