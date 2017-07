Un train de marchandises est parti ce mercredi de Prague en direction de la Chine. A l'avenir, cela doit être une ligne directe régulière entre la capitale tchèque et la ville de Yiwu, dans l'est de la Chine, non loin de l'embouchure du Yangzi Jiang. Le chargement parti ce mercredi, qui contient du cristal tchèque, des pièces pour l'industrie automobile mais également des bières, a une valeur d'environ cinq millions de dollars. Le train est composé de quarante wagons. Le voyage dure seize jours durant lesquels le train traverse la Pologne, la Biélorusse, la Russie et finalement, après de rejoindre la Chine, le Kazakhstan.