Transparency international : les campagnes électorales des Pirates et des Verts sont les plus transparentes

Pour Transparency international, ce sont les partis des Verts et des Pirates qui proposent les campagnes électorales les plus transparentes en termes de financement dans le cadre des législatives prévues les 20 et 21 octobre prochains. L'organisation non gouvernementale évalue également positivement les dispositions prises par le mouvement des Maires et indépendants (STAN) et par le parti libéral-conservateur TOP 09. Au contraire, les campagnes les moins transparentes seraient celles du Parti des droits des citoyens (SPO), proche du président Miloš Zeman, et des xénophobes du SPD de Tomio Okamura.

Transparency international a réalisé ce travail en comparant les treize partis et mouvements politiques bénéficiant des faveurs des sondages. L'organisation a étudié les dépenses de campagne, les mouvements financiers sur des comptes transparents, la structure des recettes ainsi que la communication de ces différentes formations.