06-01-2017 11:39 | Denisa Tomanová

Ce vendredi, la fête l’Epiphanie, soit la fête « des Trois Rois » sera, comme de tradition, accompagnée d’un défilé des trois Rois mages. Trois personnages déguisés en Caspar, Melchior et Balthazar vont parcourir à dos de chameaux non seulement les rue de Prague mais aussi celles des villes d’Olomouc, de Příbram ou de Plzeň. A Prague, la bénédiction des Trois Rois par l’archevêque Dominik Duka, à l’église Saint-Thomas du quartier de Malá Strana à 14h précèdera la messe de Noël de Jan Jakub Ryba, interprétée à 16h à l’église du Sacré-Cœur-de-Jésus (Kostel nejsvětějšího srdce Páně). Cet évènement marque aussi l’occasion pour diverses associations caritatives de récolter des dons pour les plus nécessiteux, comme pour Charita ČR, qui organise pour la dix-septième fois déjà une campagne nationale de collecte de dons jusqu’au 15 janvier.

Le président et l’archevêque de Prague se sont rencontrés pour le traditionnel déjeuner de l’Epiphanie 06-01-2017 16:50 | Alžběta Ruschková Le président de la République, Miloš Zeman, et l’archevêque de Prague, Dominik Duka, se sont rencontrés ce vendredi, à l’occasion du traditionnel déjeuner de l’Epiphanie. La rencontre a eu lieu au siège l’archevêché, sur la place de Hradčany, non loin du Château de Prague, a fait savoir le porte-parole de l’archevêque, Aleš Pištora. Les deux hommes qui entretiennent des relations amicales, ont notamment écouté un petit concert, organisé à l’occasion du défilé des Rois mages, et ont soutenu la traditionnelle collecte lancée par la Charité tchèque.

Commerce extérieur : un excédent de 400 millions d’euros à la fin du mois de novembre 06-01-2017 14:28 | Alžběta Ruschková Le bilan du commerce extérieur de la République tchèque pour le mois de novembre 2016 a affiché un excédent de 10,8 milliards de couronnes (un peu moins de 400 millions d’euros). Il s’agit d’une augmentation de 1,1 milliards de couronnes (40 millions d’euros) par rapport à la même période de l’année précédente. Ces chiffres ont été publiés par l’Office tchèque des statistiques ce vendredi. Cet excédent de la balance commerciale est dû, entre autres, à la baisse du déficit en matière de substances chimiques, de denrées alimentaires, du tabac et des boissons. Les exportations des produits consommables ont également contribué à ce résultat positif.

Météo 06-01-2017 14:12 | Alžběta Ruschková Après quelques éclaircies matinales en Moravie et en Silésie, le temps est principalement nuageux sur l’ensemble du territoire tchèque, ce samedi, jour de la fête des Vilma. De nouvelles chutes de neige doivent toucher tout d’abord la Bohême, plus tard dans la journée également le reste du pays. Les températures sont toujours en baisse et varient entre -10 et -6 °C pour les maximales.

Attentant de Berlin : fin des mesures de sécurité renforcées en République tchèque 06-01-2017 14:00 | Alžběta Ruschková La police tchèque a décidé de mettre fin à des mesures de sécurité renforcées suite à l’attaque terroriste de Berlin, a fait savoir le porte-parole du présidium de la police, Jozef Bocán. A partir de ce vendredi, il y aura moins de policiers dans les rues des villes. Des barrages en béton qui ont été installés aux alentours des places où se tenaient des marchés de Noël seront également enlevés. La République tchèque maintient toutefois le niveau un de vigilance face à la menace terroriste. Cette échelle de risque, créée par le gouvernement tchèque au mois de mars dernier en réaction aux attentats de Bruxelles, comporte au total quatre niveaux.

Des sénateurs et des hommes d’affaires tchèques en visite au Chili la semaine prochaine 06-01-2017 13:29 | Alžběta Ruschková Soutenir les relations économiques entre la République tchèque et le Chili : tel est le principal objectif d’une visite, prévue pour la semaine prochaine, de sénateurs et d’hommes d’affaires tchèques dans ce pays situé au sud-ouest de l’Amérique du Sud. La délégation envisage de lancer une coopération notamment dans les domaines de la production alimentaire, de l’industrie pharmaceutique, du génie mécanique ou des services bancaires, a fait savoir Eva Davidová du service de presse du Sénat. « Le Chili est un pays qui a un grand potentiel pour les entrepreneurs tchèques. Nous, les politiciens, les devons aider à chercher de nouvelles opportunités, » a notamment indiqué le président de la Chambre haute du Parlement, Milan Štěch, qui sera en tête de la délégation. La dernière visite officielle d’un représentant tchèque au Chili remonte à 2011.

Tennis – tournoi de Shenzhen : Kateřina Siniaková en finale 06-01-2017 11:01 | Denisa Tomanová La joueuse de tennis tchèque, Kateřina Siniaková, s’est qualifiée pour la finale du tournoi de Shenzhen en Chine. Numéro 52, la Tchèque s’est imposée face à la numéro 10 mondiale, la Britannique Johana Konta (1-6, 6-4, 6-4). Kateřina Siniaková doit affronter l’Américaine Alison Riske samedi pour son premier titre du circuit WTA.

Décès de Dimitrij Slonim, grand nom de la virologie tchèque 06-01-2017 09:56 | Denisa Tomanová Grand nom dans le domaine de la recherche, le virologue tchèque Dimitrij Slonim est décédé mardi à l’âge de 91 ans. L'information a été communiquée mercredi. Directeur de l’Institut de recherche en immunologie pendant trente ans, Dimitirj Slonim y avait participé à la mise au point de sept importants vaccins viraux et vingt-sept préparations. Son travail a contribué au développement de la recherche et de la fabrication des vaccins viraux, dont l’utilisation dans le pays a conduit à l’éradication de la poliomyélite, à l’élimination de la rougeole et à une réduction considérable de la résurgence des oreillons. Dimitrij Slonim jouissait d’une grande reconnaissance tant en République tchèque qu’à l’étranger. Il a été distingué de la médaille d’argent du Sénat en 2014 et a notamment été plusieurs fois nommé pour recevoir une décoration d’Etat.

