Théâtre de marionnettes : une nouvelle création franco-tchèque à Plzeň

Le théâtre de marionnettes Alfa de Plzeň, en Bohême de l’Ouest, a présenté lundi soir, une nouvelle pièce créée en collaboration avec la compagnie française La Pendue. Ecrit et mis en scène par Pavlina Vimmrová et Romuald Collinet, le spectacle s’intitule « Panique au musée » (Panika v muzeu). Ouvert à toutes les formes et techniques de la marionnette, dont le théâtre d’ombres, le spectacle mélange tradition et modernité.

Il s’agit d’une première collaboration du théâtre Alfa avec une troupe étrangère. Basée à Herbeys, près de Grenoble, la compagnie La Pendue a été créée par Estelle Charlier et Romuald Collinet, formés à l'école des marionnettistes de Charleville-Mézières. Les deux artistes ont connu le succès notamment avec leur spectacle « Le remède de Polichinelle » qui a ressuscité les plus vieilles marionnettes du monde.