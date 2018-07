Tennis – Wimbledon : Petra Kvitová éliminée dès le premier tour

Grosse surprise au tournoi de Wimbledon : la joueuse de tennis tchèque Petra Kvitová, deux fois vainqueur du tournoi londonien (en 2011 et 2014) et tête de série No 8, a été éliminée dès le premier tour, mardi, par la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 50e mondiale (6-4, 4-6, 6-0). Petra Kvitová faisait partie des favorites cette année, et son élimination a de quoi étonner puisqu’elle a remporté le tournoi de Birmingham il y a deux semaines, sur gazon, sa surface fétiche.

Petra Kvitová n'avait plus été éliminée au premier tour à Wimbledon depuis ses deux premières participations à ce tournoi du Grand Chelem.