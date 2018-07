Tennis - Wimbledon : Kateřina Siniaková et Barbora Krejčíková remportent le titre en double

Après leur succès à Roland-Garros, la paire tchèque composée de Kateřina Siniaková et de Barbora Krejčíková a remporté une seconde victoire en double en tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. Samedi à Londres, elles ont dominé Květa Peschke et Nicole Melichar en trois sets (6-4, 4-6 et 6-0).

Une joueuse tchèque était assurée de décrocher le titre puisque c'est la nationalité de Květa Peschke, laquelle a déjà gagné Wimbledon en double en 2011. Quant à Nicole Melichar, elle est citoyenne américaine mais originaire de République tchèque où elle est née en 1993.