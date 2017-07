Dernier joueur tchèque encore en lice, Tomáš Berdych a battu l’Espagnol David Ferrer, 39e mondial, en trois sets (6-3, 6-4, 6-3) ce samedi à Wimbledon et s’est ainsi qualifié pour les huitièmes de finale. Demi-finaliste la saison dernière et finaliste en 2010 sur le gazon londonien, Tomáš Berdych, tête de série n° 11, y affrontera le vainqueur de la rencontre entre l’Autrichien Dominic Thiem, n° 8 mondial, et l’Américain Jared Donaldson (67e) en début de semaine prochaine.