Tennis - US Open : Petra Kvitová sortie de justesse par Venus Williams en quarts

Petra Kvitová ne participera pas pour la première fois de sa carrière aux demi-finales de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. La Tchèque a en effet été sortie en quarts ce mardi soir par l'Américaine Venus Williams, 37 ans, au terme d'une rencontre très disputée (3-6, 6-3, 6-7). Pour autant, la Tchèque, 14e joueuse mondiale, vainqueur de l'Espagnole Garbine Muguruza au tour précédent, peut se féliciter de sa performance, elle qui a été indisponible de longs mois au début de l'année suite à l'agression au couteau dont elle a été victime en décembre dernier. "Je suis contente d'être toujours capable de jouer au plus haut niveau contre les meilleures joueuses. C'est toujours en moi et cela me donne de la confiance", a commenté Petra Kvitová suite au match.

Dernière Tchèque encore en lice à New York, Karolina Plíšková, la numéro un mondiale, affronte ce mercredi une autre Américaine en la personne de Coco Vandeweghe (22e) pour tenter de décrocher une place dans le dernier carré de la compétition.