Tennis – US Open : Kvitová qualifiée pour les 8es de finale

Comme la saison dernière, Petra Kvitová participera aux huitièmes de finale de l’US Open. La Tchèque, tête de série n° 13, s’est qualifiée en battant la Française Caroline Garcia (n° 18) en deux sets (6-0, 6-4) au 3e tour, vendredi à New York. Elle affrontera l’Espagnole Garbine Muturuza (n° 3 mondiale). Ce samedi, Karolina Plíšková et Lucie Šafářová, autres joueuses tchèques encore en lice dans le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, affrontent respectivement la Chinoise Shuai Zhang (tête de série n° 27) et la Japonaise Kurumi Nara (116e mondiale), elles aussi pour une place en huitièmes de finale.