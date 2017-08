Tennis – US Open : Karolína Plíšková qualifiée sans problème pour le 2e tour

Après les éliminations surprises dès le 1er tour de l’Allemande Angelique Kerber, tenante du titre à New York, et de la Roumaine Simona Halep, n°2 mondiale battue par la Russe Maria Sharapova, Karolína Plíšková a réussi son entrée en matière à l’US Open, quatrième tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis. La Tchèque, finaliste du tournoi la saison dernière et actuelle n° 1 mondiale, s’est qualifiée en dominant, mardi, la Polonaise Magda Linette (72e mondiale) en deux sets vite expédiés (6-2, 61). Autre joueuse tchèque qualifiée : Barbora Strýcová, qui a disposé de la Japonaise Misaki Doi en deux sets également (6-1, 6-3).