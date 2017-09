Tennis - US Open : Hradecká et Siniaková battues en finale du double

La paire tchèque composée de Lucie Hradecká et Kateřina Siniaková a échoué dimanche dans la finale du double féminin de l'US Open face à l'Américaine Martina Hingis et à la Taïwanaise Chan Yung-ja (3-6, 2-6). Celles-ci ont survolé la compétition sans perdre un seul set et la finale, disputée en un peu plus d'une heure, n'a donc pas fait exception à la règle. L'ancienne numéro un mondiale Martina Hingis avait remporté la veille le double mixte.

Les deux Tchèques avaient déjà été battues par la même paire plus tôt dans la saison, au tournoi d'Indian Wells. Kateřina Siniaková, de onze ans la cadette de Lucie Hradecká, relativisait à l'issue de la rencontre : "Je suis très heureuse d'avoir pu jouer sur un tel court aux côtés de Lucie. Pour ma part, ce n'était pas ma meilleure performance et malheureusement c'est tombé sur la finale".