Tennis – US Open : ça passe aussi pour Plíšková et Šafářová

Comme Petra Kvitová la veille, Karolina Plíšková et Lucie Šafářová se sont elles aussi qualifiées, samedi, pour les huitièmes de finale de l’US Open. Karolina Plíšková a toutefois souffert contre Shuai Zhang (tête de série n° 27). Après avoir sauvé une balle de match, la numéro un mondiale est finalement venue à bout de la Chinoise en trois sets (3-6, 7-5, 6-4). Finaliste à New York l'an dernier, elle garde donc une chance de conserver sa première place mondiale à l'issue du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Cela a été plus facile en revanche pour Lucie Šafářová, qui a dominé la Japonaise Kurumi Nara (116e mondiale) en deux sets (6-3, 6-2). Ce dimanche, Petra Kvitová affronte l’Espagnole Garbine Muturuza (n° 3 mondiale) avec pour enjeu une place en quarts de finale.