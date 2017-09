Tennis – US Open : battue en quarts de finale, Plíšková perd sa place de numéro un mondial

Eliminée en quarts de finale de l’US Open, la joueuse de tennis Karolína Plíšková a perdu sa place de numéro un mondial au classement WTA. La Tchèque, finaliste l’an passé, s’est inclinée ce mercredi soir face à l’Américaine Coco Vandeweghe, 22e mondiale, en deux sets (6-7, 3-6). Après huit semaines en tête du classement, elle va céder le premier rang mondial à l’Espagnole Garbine Muguruza.

En double dames, les Tchèques Lucie Šafářová et Barbora Strýcová ont battu, en quarts de finale du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, la paire composée de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Chinoise Xu Yifan (6-3, 2-6, 6-4). Lors des demi-finales, elles seront opposées à deux autres Tchèques, Lucie Hradecká et Kateřina Siniaková.