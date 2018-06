Tennis - Roland Garros : les Tchèques Siniaková et Krejčíková remportent le double dames

Les Tchèques Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková ont remporté le titre en double dames à Roland-Garros dimanche en dominant la paire nippone composée d’Eri Hozumi et de Makoto Ninomiya en deux sets (6-3, 6-3).

Toutes deux âgées de 22 ans, les joueuses tchèques s'adjugent ainsi leur premier titre du Grand Chelem en double. Il va permettre à Kateřina Siniaková de faire son entrée dans le Top 10 du classement de double (7e). Barbora Krejčíková, elle, va grimper à la 11e place.

Il s’agit du troisième titre pour la République tchèque en double dames dans l’histoire du tournoi parisien, après la victoire de Jana Novotná et Helena Suková en 1990 et celle d’Andrea Sestini Hlaváčková et Lucie Hradecká, lauréates en 2011.