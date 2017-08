Tennis : Radek Štěpánek met un terme à sa saison

Radek Štěpánek, le vétéran du tennis tchèque, a annoncé que, comme l'année dernière, il mettait prématurément un terme à sa saison. "Je suis en bonne santé, je m'entraîne et mon corps tient bon, mais malheureusement je ne suis pas dans un état tel que je puisse être prêt à cent pour cent pour jouer un match sans risque", écrit le joueur de 38 ans sur sa page Facebook. L'année passée, Radek Štěpánek avait déjà mis fin à sa saison dès le mois de septembre. Il entend revenir en condition pour la saison 2018. Descendu à la 218e position du classement ATP, le natif de Karviná, qui compte deux Coupes Davis à son palmarès, espère réintégrer le top 100 le plus tôt possible.