Il n'y a plus de joueuses tchèques en lice à l'Open du Canada après l'élimination en quarts vendredi de Karolína Plíšková et de Lucie Šafářová. La première disputait à Toronto son premier tournoi en tant que meilleure joueuse du classement mondial WTA. Elle a été sortie en trois sets par la Danoise Caroline Wozniacki (5-7, 7-6, 4-6) au cours d'un match perturbé par la pluie. Un peu plus tard, Lucie Šafářová n'a pas pu faire mieux que sa compatriote. La Tchèque de 30 ans s'est inclinée, elle aussi en trois sets, face à l'Américaine Sloane Stephens (2-6, 6-1, 5-7). Lucie Šafářová n'a pas su profiter de trois balles de match.