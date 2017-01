Infos Tennis - Open d'Australie : Šafářová ainsi que Hlaváčková en demi-finales du double

24-01-2017 09:49 | Pierre Meignan

Lucie Šafářová et Andrea Hlaváčková se sont qualifiées ce mardi, chacune avec leur partenaire respective, pour les demi-finales du double féminin à l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Les Tchèques, coéquipières et finalistes malheureuses l'année passée, ont annoncé il y a quelques mois qu'elles ne disputeraient pas la saison 2017 ensemble. A Melbourne, Lucie Šafářová, aux côtés de l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, a ainsi battu sans problème la paire composée de Raquel Atawo et de Yifan Xu (6-1, 6-1). Cela n'a pas été aussi simple pour Andrea Hlaváčková et la Chinoise Peng Shuai, qui sont tout de même venues à bout des Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina (7-5, 7-6). En simple, Karolína Plíšková, la meilleure tenniswoman tchèque du moment, cinquième joueuse mondiale, affronte ce mardi la Croate Mirjana Lucic-Baroni pour une place en demi-finale.

Pollution : sept régions toujours en alerte face au smog 24-01-2017 10:04 | Pierre Meignan Sept régions restent concernées ce mardi matin par l'alerte face au smog. La pollution de l'air en Tchéquie diminue cependant par rapport aux jours derniers puisque l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ) vient de lever l'alerte pour trois régions, celles de Bohême du Sud, de Pardubice et de Hradec Králové. La limitation des activités industrielles en Bohême centrale n'est plus à l'ordre du jour. Par ailleurs, des municipalités comme Prague et Plzeň envisagent la gratuité des transports en commun pour faire face à la situation. L'état d'alerte au smog est enclenché quand la concentration de particules fines dans l'atmosphère dépasse 100 microgrammes par mètre cube durant deux jours consécutifs. Les météorologues n'excluent pas que ce niveau soit à nouveau dépassé les jours prochains.

Football - Transferts : le défenseur de Liberec Lukáš Pokorný rejoint Montpellier 24-01-2017 09:55 mis à jour | Pierre Meignan Le transfert du jeune international tchèque Lukáš Pokorný à Montpellier, actuel treizième de Ligue 1, a été officialisé lundi dans la soirée. Le porte-parole du Slovan Liberec, club où le défenseur évoluait depuis le début de sa carrière professionnelle, avait annoncé dans la journée à l'agence de presse ČTK que le joueur s'était envolé pour Montpellier afin d'y effectuer une visite médicale. Lukáš Pokorný, 23 ans, était un cadre du Slovan Liberec avec lequel il a disputé soixante matchs au plus haut niveau tchèque. Le joueur tchèque a célébré cet été sa première, et pour l'instant sa seule, sélection en équipe nationale face à l'Arménie. Lukáš Pokorný s'est engagé pour une période de trois ans et demi avec Montpellier. Le coût du transfert est estimé à 40 millions de couronnes, environ 1,5 million d'euros.

Transports : l'autoroute D11 vers la Pologne devrait être achevée à l'horizon 2025 23-01-2017 19:16 | Pierre Meignan L'autoroute D11, qui relie actuellement Prague à Hradce Králové à l'est de la Bohême, et dont le tracé doit se poursuivre vers la Pologne, devrait être achevée à l'horizon 2025. L'annonce a été faite ce lundi par le ministre des Transports Dan Ťok après sa rencontre avec son homologue polonais Andrzej Adamczyk. L'autoroute D11 sera reliée à l'autoroute S3, laquelle traverse l'est de la Pologne du nord au sud. Elle n'est cependant pas non plus tout à fait terminée puisqu'il reste 400 kilomètres à construire. Les Polonais estiment qu'elle devrait être opérationnelle et rejoindre la frontière tchèque vers 2023.

Premières expériences avec le laser Bivoj, l'un des plus puissants au monde 23-01-2017 17:37 | Pierre Meignan Le laser Bivoj, le premier au monde à dépasser la puissance de 1000 watts, a été utilisé pour la première fois ce lundi pour les besoins d'une expérience scientifique. Cet outil, qui se trouve au centre HiLASE, sur le complexe du super-laser ELI Beamlines, à Dolní Břežany au sud de Prague, est le fruit d'une collaboration de plusieurs années entre chercheurs tchèques et britanniques. Selon Tomáš Mocek, qui gère le centre HiLASE, le travail des mois prochains va consister pour les scientifiques à se familiariser avec les capacités techniques du laser Bivoj. Les utilisateurs extérieurs, en particulier les entreprises, pourront l'utiliser seulement à partir du second semestre de cette année.

Football - Transferts : le Français Jean-David Beauguel quitte le Dukla pour Zlín 23-01-2017 17:24 | Pierre Meignan L'attaquant Jean-David Beauguel, en fin de contrat avec le Dukla Prague, rejoint le club de Zlín, qui occupe actuellement de façon surprenante la quatrième place de la première division du championnat tchèque de football. Le joueur français, passé par le TFC, l'Espérance de Tennis ou encore le club néerlandais du RKC Waalwijk, a signé un contrat de deux ans à Zlín. Jean-David Beauguel, âgé de 24 ans, est apparu à 61 reprises sous le maillot du Dukla Prague. Il a inscrit neuf buts en deux saisons et demie.

Météo 23-01-2017 14:43 | Pierre Meignan Le ciel est couvert sur une large partie de la Tchéquie ce mardi 24 janvier, jour de la fête des Milena. Les personnes qui vivent ou se trouvent temporairement au nord-est de la Bohême ou au nord de la Moravie bénéficient toutefois de belles éclaircies. La vague de froid, interminable, se poursuit et les températures maximales ne dépassent pas les -2 °C.

La Tchéquie pourrait finalement ne pas envoyer de "diplomate agricole" aux Etats-Unis 23-01-2017 14:27 | Pierre Meignan L'envoi d'un diplomate tchèque en charge des questions agricoles auprès des Etats-Unis, prévu pour cette année, est remis en cause. Le ministre de l'Agriculture Marian Jurečka (KDU-ČSL) l'a annoncé ce lundi en conférence de presse. La Tchéquie pourrait renoncer à ce projet dans le cas où la nouvelle administration du président Donald Trump décidait d'augmenter les taxes sur les produits importés. Le rôle d'un "diplomate agricole" aux Etats-Unis serait d'y renforcer les positions des produits issus de l'agriculture tchèque, en particulier la bière, les aliments bio ou bien encore les produits de confiserie. La République tchèque dispose déjà de quatre diplomates de ce type dans le monde, en Arabie Saoudite, en Chine, en Russie et en Serbie. Elle souhaite en envoyer trois supplémentaires cette année. Outre les Etats-Unis, le Kazakhstan et la Géorgie sont dans le viseur de la diplomatie tchèque.

L'armée tchèque va envoyer 810 soldats dans des missions à l'étranger cette année 23-01-2017 14:04 | Pierre Meignan L'armée tchèque prévoie d'envoyer 810 militaires dans des missions à l'étranger en 2017. L'an dernier, ils ont été 860 au total à être mobilisés sur des théâtres d'opérations extérieurs. Ces chiffres ont été fournis ce lundi par le chef de l’Etat-major tchèque, Josef Bečvář. L'engagement moindre attendu cette année est lié selon lui au fait que l'aviation tchèque ne participera pas à la surveillance de l'espace aérien islandais et que des membres du 601e groupe des forces spéciales ne seront plus actifs au Mali. L'armée tchèque compte actuellement 19 800 soldats et 3 700 employés civils. Le ministre de la Défense Martin Stropnický (ANO) a également déclaré ce lundi que son ministère prévoyait d'investir 180 milliards de couronnes, près de 7 milliards d'euros, durant les dix années à venir afin de moderniser les forces armées tchèques.