19-01-2017 14:03 | Pierre Meignan

La vague de froid se poursuit : jusqu'à -20 °C attendu dans la nuit de vendredi à samedi 19-01-2017 15:34 | Pierre Meignan La vague de froid se poursuit en République tchèque et les températures devraient atteindre entre -12 °C et -17 °C dans la nuit de vendredi à samedi. En certains endroits, le thermomètre pourrait baisser jusqu'à -20 °C. Les météorologues de l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ) émettent donc une mise en garde valable pour toute la République tchèque jusqu'à samedi matin. Ils recommandent aux enfants, aux personnes malades ou âgées d'éviter les déplacements à l'extérieur. La vague de froit peut également entraîner des difficultés dans l'industrie, l'énergie et dans les circuits d'approvisionnement. Les températures devraient rester très faibles au moins jusqu'à la moitié de la semaine prochaine.

Météo 19-01-2017 14:23 | Pierre Meignan "Glagla" font de nombreux Tchèques ce vendredi, jour de la fête des Ilona, alors que les températures maximales ne dépassent pas les -2 °C et qu'elles sont souvent bien inférieures. Malgré cela, le soleil domine la partie et les nuages sont rares, sauf à l'extrême est du pays.

Le sénat vote la loi anti-tabac sans modification 19-01-2017 14:19 | Pierre Meignan La Chambre haute du Parlement a voté ce jeudi sans aucune modification la loi dite anti-tabac. A partir du mois de mai prochain, elle doit interdire la cigarette dans les bars, restaurants et les espaces de détente des théâtres et des cinémas. Les sénateurs ont tout de même débattu de la nouvelle législation cinq heures durant. Finalement, 45 d'entre eux sur les 68 présents ont voté en faveur du texte qui doit maintenant être contresigné par le chef de l'Etat Miloš Zeman. La loi prévoie également l'interdiction des automates à cigarettes. Il sera aussi défendu de fumer sur les quais des gare et de vapoter dans les hôpitaux, les écoles et les centres commerciaux. Un sénateur chrétien-démocrate Václav Hampl proposait même qu'il soit interdit de fumer en voiture en présence d'un enfant, disposition qui n'a finalement pas été retenue.

Jusqu'à neuf millions de touristes étrangers ont visité la Tchéquie l'an passé 19-01-2017 13:43 | Pierre Meignan L'agence CzechTourism estime que huit à neuf millions de touristes étrangers ont visité la République tchèque au cours de l'année écoulée. L'estimation est basée sur les chiffres de l'hébergement en 2016. Monika Palatková, de l'agence CzechTourism, estime que cela constitue une croissance d'au moins 7% par rapport à 2015. A l'occasion d'un salon du tourisme organisé à Brno en Moravie, elle a également expliqué que, d'après elle, la perception de la République tchèque comme un "pays sûr" contribuait à attirer les touristes étrangers. Les chiffres exacts du tourisme en 2016 ne sont pas encore connus mais l'agence s'attend également à une augmentation du volume d'argent dépensé par les touristes étrangers en Tchéquie. "Je ne veux pas être trop optimiste, mais si rien ne change dans les domaines de la sécurité et de l'économie, la tendance devrait se poursuivre cette année", a ajouté Monika Palatková.

La publicité, un marché de 80 milliards de couronnes en 2016 en Tchéquie 19-01-2017 13:37 | Pierre Meignan Les annonceurs ont dépensé quelque 80 milliards de couronnes, environ 3 milliards d'euros, pour diffuser leurs publicités en République tchèque l'année passée. Selon les chiffres publiés ce jeudi par la société d'études de marchés Nielsen Admosphere, cela représente une hausse de 13% par rapport à 2015. L'augmentation est encore plus prononcée pour la publicité à la télévision, qui représente à elle seule plus de la moitié du marché. Ces données ne comprennent pas les annonces publicitaires sur internet, dont les chiffres devraient être connus dans le courant du mois de février. Mais d'après des représentants de Nielsen Admosphere, le marché sur internet a également progressé en 2016.

Prague : des armoires dans les rues pour donner des vêtements aux sans-abri 19-01-2017 11:37 | Alžběta Ruschková Plusieurs armoires ont été installées dans les rues de Prague. L’objectif de ce projet : les Pragois ont la possibilité d'y laisser des vêtements qui peuvent ensuite servir aux sans-abris ou à ceux qui en ont besoin. « Nous essayons d'encourager les gens à ne pas gaspiller et à donner ce dont ils n’ont plus besoin. Il fait froid et ces vêtements peuvent même sauver des vies », a expliqué Vojtěch Sigmund, de l’initiative les « Architectes sans frontières », lors de la présentation du projet. La première armoire a été installée, l’an dernier, dans le quartier de Modřany. Aujourd’hui, des meubles de ce type se trouvent aussi à Žižkov, à Pankrác ou à Dejvice. Par ailleurs, une initiative similaire place dans les rues de Prague des frigidaires dans lesquels les gens peuvent faire des don de nourriture.

Le ministre de la Santé à Cuba en février 19-01-2017 10:51 | Alžběta Ruschková Le ministre de la Santé se rendra à Cuba au début du mois de février prochain. Accompagné d’une délégation composée de députés et de représentants d’entreprises, Miloslav Ludvík rencontrera, entre autres, son homologue cubain Roberto Morales Ojeda. L’information a été communiquée par la porte-parole du ministère, Štěpánka Čechová. Au programme des discussions figurera notamment la question ancienne de la dette de Cuba envers la République tchèque, dont le montant s’élève à près de 280 millions de dollars. Selon certains médias, le règlement pourrait en effet prendre la forme de livraisons de médicaments.

La chaîne Arte donne plus d’argent à la coopération avec la Télévision publique tchèque 19-01-2017 10:15 | Alžběta Ruschková La chaîne franco-allemande Arte a décidé d’augmenter le budget destiné à la coopération avec la Télévision publique tchèque (Česká televize – ČT). En 2017, elle donnera à cette fin 100 000 euros de plus par rapport à l’an dernier et soutiendra ainsi le développement de nouveaux projets consacrés à l’histoire et à des personnalités tchèques. Il s’agira, entre autres, de films sur l’entrepreneur tchécoslovaque et fondateur de l’empire de la chaussure, Tomáš Baťa, le peintre František Kupka ou les défenestrations de Prague. La nouvelle a été annoncée par le directeur de la Télévision tchèque, Petr Dvořák. Le groupe de la Télévision tchèque et la chaîne Arte ont lancé une coopération mutuelle en 2013. Six projets communs ont vu le jour dans le cadre de ce partenariat, dont notamment des films sur l’ancien président Václav Havel ou sur le réformateur Jan Hus.