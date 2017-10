Tennis – Masters féminins : pas de finale pour Plíšková

Karolína Plíšková ne disputera pas la finale du deuxième Masters de sa carrière, tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de la saison. La Tchèque (3e mondiale) a été battue en demi-finales par la Danoise Caroline Wozniacki (6-7, 3-6), samedi à Singapour.

C'est la Roumaine Simona Halep qui est ainsi assurée de finir l'année à la première place mondiale, Karolína Plíšková anynt été la dernière jouese susceptible de la détrôner.

En demi-finales du double, la paire tchéco-hongroise Andrea Hlaváčková et Timea Babos s'est imposée face à la Suissesse Martina Hingis et la Taïwanaise Yung-Jan Chan (6-4, 7-6). Suite à cette défaite, la numéro 1 mondiale du double et ancienne numéro 1 en simple Martina Hingis met un terme à sa carrière.