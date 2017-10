La Hongroise Timea Babos et la Tchèque Andrea Hlaváčková ont remporté, dimanche, la finale WTA du double féminin aux Masters à Singapour.

La paire tchéco-hongroise a battu la Néerlandaise Kiki Bertens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson. Timea Babos et la Andrea Hlaváčková ont perdu le premier set 4-6 mais ont remporté le suivant 6-4 et le super-tiebreak 10-5 après une heure et 31 minutes d'échanges. Les gagnantes ont reçu la coupe des mains de la légendaire Martina Navrátilová.