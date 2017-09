Tennis – Laver Cup : l’Europe mène 3-1

L'équipe d'Europe mène 3 victoires à 1 face à celle du « reste du monde », à l'issue de la première journée de la Laver Cup, une nouvelle exhibition de tennis qui se dispute de vendredi à dimanche à Prague.

Vendredi, les joueurs européens (Marin Cilic, Dominic Thiem et Alexander Zverev) se sont imposés lors des premiers simples de la compétition. Plus tard dans la soirée, dans l’unique double de la journée attendue par quelque 17 000 spectateurs, la paire australo-américaine composée de Nick Kyrgios (n°20) et Jack Sock (n°21) l'a emporté, à la surprise générale, face à l'Espagnol Rafael Nadal (n°2) et le Tchèque Tomáš Berdych (n°19) 6-3, 6-7 (7/9), 10-7, au terme d'une très belle bagarre.

Samedi, les simples opposeront Nadal, Berdych et Federer à Querrey, Sock et Kyrgios.