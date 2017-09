Tennis – Laver Cup : l’Europe mène 3-0

Comme lors des deux premiers simples de la Laver Cup, c’est le représentant européen qui l’a emporté vendredi soir à Prague, face au joueur du reste du monde : l’Allemand Alexander Zverev a apporté un troisième point à l'Europe, en prenant le dessus sur le Canadien Denis Shapovalov (7-6[3], 7-6[5]).

Plus tôt dans la journée, le Croate Marin Cilic et l’Autrichien Dominic Thiem se sont eux-aussi imposés face aux joueurs américains Frances Tiafoe et John Isner.

L’Europe mène donc 3-0 avant le double qui doit clôturer cette première journée : Tomáš Berdych et Rafael Nadal affrontent le duo australo-américain composé de Nick Kyrgios et Jack Sock.