Tennis : Laver Cup – L’équipe d’Europe mène 12-9 avant le simple décisif entre Federer et Kyrgios

La Laver Cup, cette nouvelle compétition par équipes qui oppose l’Europe au reste du monde se termine ce dimanche à Prague.

Cette troisième journée de l’exhibition a débuté par le double qui a permis à Jack Sock et John Isner de réduire l'écart qui a séparé l’Europe et l’équipe du monde en dominant Tomáš Berdych et Marin Cilic (7-6 [5], 7-6 [6]). L'équipe Europe a alors mené 9-6 avant les simples.

Dans l’après-midi, le solide John Isner a surpris le numero un mondial Rafael Nadal (7-5, 7-6[1]) et a rapporté trois nouveaux points à la team Monde.

L'issue de la Laver Cup se décide dans la soirée, sur le dernier simple entre Roger Federer et Nick Kyrgios.