Tennis : la finale de la Fed Cup se jouera sur une surface dure à Prague

La République tchèque affrontera les Etats-Unis en finale de la Fed Cup sur la surface dure de l'O2 Arena de Prague. Prévue le week-end du 10 et 11 novembre, la finale du tournoi mondial féminin opposera les deux derniers vainqueurs, qui comptent 28 titres à eux deux (18 pour les Américaines, 10 pour les Tchèques).

« Quand il a fallu choisir la surface, le choix a été facile, » a expliqué Petr Pála, le capitaine de Tchèques finalistes lors de cinq des sept dernières finales. « J'ai consulté les joueuses et on a tranché en faveur d'une surface éprouvée », sur laquelle les Tchèques se sont imposées à trois reprises déjà. Tenantes du titre, les Américaines ont battu la Biélorussie chez elle en 2017, après avoir éliminé justement la Tchéquie de Petra Kvitová et Karolína Plíšková en demi-finale.