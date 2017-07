La joueuse de tennis Karolína Plíšková a officiellement pris la tête du classement WTA ce lundi. C'est la première Tchèque, si l'on excepte Martina Navrátilová, naturalisée américaine, à devenir la première joueuse mondiale. Karolína Plíšková, qui à 25 ans n'a encore jamais remporté un tournoi du Grand Chelem, s'est pourtant inclinée dès le deuxième tour de Wimbledon. Avec 6855 points au compteur, elle détrône cependant l’Allemande Angelique Kerber (5975 points), sortie en huitièmes de finale du tournoi londonien, et la Roumaine Simona Halep, éliminée en quarts, qui conserve la seconde place avec 6670 points. La Tchèque, résidente fiscale à Monaco, s'est dit enchantée : "J'ai toujours eu deux objectifs : gagner un tournoi du Grand Chelem et devenir la meilleure joueuse mondiale. Là je viens de réussir l'un d'entre eux et j'espère pouvoir accomplir le second".