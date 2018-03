Tennis – Indian Wells : Strýcová remporte le titre en double

Barbora Strýcová a remporté à Indian Wells le plus beau titre en double de sa carrière. Avec sa partenaire taiwanaise Hsieh Su-wei, elle a battu, samedi, la paire russe composée d’Ekaterina Makarova et Elena Vesnina, championnes olympiques en titre et têtes de série n° 1 du tournoi californien, en deux sets (6-4, 6-4).

Pour Strýcová, il s’agit de la première victoire finale sur le circuit depuis septembre 2016. Très bien doté financièrement, le tournoi d’Indian Wells est officieusement considéré comme le cinquième Grand Chelem de la saison.