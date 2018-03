Tennis – Indian Wells : Karolína Plíšková fait plier Amanda Anisimova

Karolína Plíšková, ancienne No 1 mondiale, a mis fin au joli parcours à Indian Wells de la prodige américaine Amanda Anisimova en deux sets 6-1, 7-6 (7/2). Elle affrontera en quarts de finale la Japonaise Naomi Osaka (No 44) ou la Grecque Maria Sakkari (No 58).

Amanda Anisimova, 149e mondiale à 16 ans, avait éliminé à la surprise générale au troisième tour la Tchèque Petra Kvitová, 9e mondiale, qui venait de remporter les tournois de Saint-Pétersbourg et de Doha.