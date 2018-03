Tennis – Indian Wells : après Kvitová, Berdych lui aussi éliminé

Après l’élimination surprise de Petra Kvitová par la jeune Américaine Amanda Anisimova (16 ans) dimanche (2-6, 4-6), c’est au tour de Tomáš Berdych de quitter prématurément le tournoi d’Indian Wells, épreuve qui est considérée officieusement comme le cinquième Grand Chelem de la saison. Comme la saison dernière, le Tchèque a été sorti dès le 3e tour, battu cette fois par le Sud-Coréen Hyeon Chung (26e mondial) en deux sets (4-6, 4-6).

Il ne reste donc plus que deux joueuses tchèques en lice dans le tournoi. En huitiièmes de finale, Karolina Plíšková et Markéta Vondroušková (54e mondiale) affronteront respectivement Amanda Anisimova et la Croate Petra Martic.