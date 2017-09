Tennis : début à Prague de la première édition de la Laver Cup

Ce vendredi, démarre à Prague la première édition de la Laver Cup. Organisée par le célèbre joueur suisse Roger Federer, cette compétition de tennis, qui porte le nom de la légende du tennis australienne, Rod Laver, opposera une équipe européenne à une équipe regroupant six joueurs du reste du monde.

Ce sont le Croate Marin Čilic et l’Américain Frances Tiafoe qui ouvriront le tournoi ce vendredi à 13 heures à l’O2 Arena. Le deuxième match de simple du jour opposera l’Autrichien Dominic Thiem à l’Américain John Isner. En double, le Tchèque Tomáš Berdych et l’Espagnol Rafael Nadal affronteront la paire australo-américaine composée de Nick Kyrgios et Jack Sock. Comme capitaines des deux équipes ont été désignés respectivement le Suédois Bjorn Borg et l’Américain John McEnroe.