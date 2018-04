Tennis - Coupe Davis : les Tchèques qualifiés pour les barrages

En Coupe Davis, la République tchèque a assuré sa qualification pour les barrages, lesquels lui permettront peut-être en septembre prochain de retrouver le groupe mondial, quitté l'an passé. Pour cela, les Tchèques ont pris le dessus sans forcer face à de bien faibles Israéliens. Ils menaient 2 à 0 à l'issue de la première journée vendredi, grâce aux victoires de Jiří Veselý et d'Adam Pavlásek. Le match de double a scellé le succès tchèque ce samedi à Ostrava. Les deux tennismen tchèques ont dominé Yshai Oliel et Jonathan Erlich (6-2, 3-6 et 6-3).

C'est une nouvelle ère pour les Tchèques en Coupe Davis puisque l'équipe ne comprend ni Tomáš Berdych ni Radek Štěpánek, les deux hommes qui ont permis à la République tchèque de remporter le Saladier d'argent en 2012 et en 2013.