Tennis - Coupe Davis : les Tchèques dominent pour l'heure facilement les Israéliens (2-0)

En Coupe Davis, la République tchèque, opposée à Israël, n'est plus qu'à une victoire de la qualification pour les barrages, lesquels lui permettront peut-être de retrouver le groupe mondial, quitté l'an passé. Pour l'heure, les Tchèques dominent sans problème de bien faibles Israéliens, et mènent 2 à 0 grâce aux victoires vendredi de Jiří Veselý et d'Adam Pavlásek. Le match de double qui a lieu ce samedi à Ostrava pourrait décider de la victoire tchèque.

C'est une nouvelle ère pour les Tchèques en Coupe Davis puisque l'équipe ne comprend ni Tomáš Berdych ni Radek Štěpánek, les deux hommes qui ont permis à la République tchèque de remporter le Saladier d'argent en 2012 et en 2013.