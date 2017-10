Tennis : Berdych met fin à sa saison

Tomáš Berdych ne jouera plus au tennis avant le début de la saison prochaine. Blessé au dos, le meilleur joueur tchèque de ces dernières années, déjà absent à Vienne, a déclaré forfait pour le prochain tournoi indoor de Paris-Bercy et mis un terme à sa saison. L’information a été communiquée par Berdych lui-même sur Twitter.

Actuel n° 18 au classement ATP et hors course pour le Masters de Londres qui réunira les huit meilleurs joueurs de la saison, Berdych, 32 ans, achève donc l’exercice 2017 sur un bilan de trente-cinq victoires pour dix-huit défaites. Ses performances les plus marquantes resteront sa présence en demi-finales à Wimbledon, où il a été battu par Roger Federer, et en finale à Lyon.