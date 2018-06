Tennis : Berdych forfait pour Wimbledon

Tomáš Berdych ne participera pas au prochain Wimbledon. Finaliste du tournoi londonien en 2010 et demi-finaliste en 2016 et 2017, le joueur tchèque souffre du dos depuis plusieurs mois et a besoin de plusieurs semaines de repos. Il a annoncé son forfait dimanche.

23e au classement publié par l’ATP ce lundi, Tomáš Berdych, 32 ans, ne figure pas dans le Top 20 mondial pour la première fois depuis huit ans. Son forfait à Wimbledon, troisième Grand Chelem de la saison, pourrait même le faire disparaître des cinquante premières places. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2003, ce n’est que la deuxième fois, après l’US Open en 2016, que le Tchèque ne disputera pas un tournoi du Grand Chelem.