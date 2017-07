Le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobokta souhaite une réunion des gouvernements tchèque et israélien l'année prochaine à l'occasion des célébrations du centenaire depuis la fondation de l'Etat tchécoslovaque. En visite ce mercredi en Hongrie pour un sommet des pays du groupes de Visegrád, le social-démocrate devrait s'entretenir en marge de cette rencontre avec son homologue israélien Benyamin Netanyahou. "En fin de compte, Tomáš Garrigue Masaryk a visité les colonies israéliennes en Palestine et son fils Jan Masaryk a été un homme qui s'est largement engagé à fournir des armes à l'Etat israélien naissant en 1948. C'est un lien qui joue un grand rôle", a expliqué Bohuslav Sobotka. Malgré la poursuite de la politique de colonisation et ses violations répétées du droit international, la République tchèque reste un des alliés européens les plus fidèles à l'Etat hébreu.