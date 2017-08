Tchèques et Canadiens veulent coopérer dans la recherche et l'innovation

Vice-Premier ministre en charge de la science, de la recherche et de l'innovation, Pavel Bělobrádek rencontrait ce jeudi à Prague Reza Moridi, son homologue pour la province canadienne de l'Ontario. Le chrétien-démocrate est convaincu que cet échange est l'occasion d'un nouvel élan pour la coopération scientifique entre la République tchèque et le Canada. Vendredi, le politicien canadien devrait signer un mémorandum de collaboration avec l'Agence technologique tchèque. "Je suis persuadé que nous nous entendrons sur toute une série de sujets : la commercialisation, l'internationalisation, la coopération dans l'industrie et les nouvelles technologiques", a déclaré, optimiste, Pavel Bělobrádek.

Selon l'agence de presse ČTK, la province de l'Ontario est le deuxième territoire le plus important en Amérique du Nord pour la recherche après la Silicon Valley.