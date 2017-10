"Ta première fois" : une campagne pour inciter les jeunes à voter

La campagne "Ta première fois", lancée par l'Institut de marketing politique avec le soutien d'entreprises privées, vise à inciter les jeunes à aller voter lors des législatives prévues les 20 et 21 octobre prochains. Elle consiste en un clip vidéo où apparaissent différentes personnalités invitées à raconter leur "première fois". Le film doit être projeté dans différents cinémas et diffusé sur les réseaux sociaux jusqu'au jour du scrutin. On y aperçoit les chanteurs Tomáš Klus et Adam Mišík, la mannequin Natálie Kotková, ou encore le comédien Vincent Navrátil, qui racontent leur première expérience d'une élection.

Seulement un quart des personnes de 18 à 26 ans votent. C'est le taux de participation le plus faible parmi les différents groupes d'âge. "Les partis politiques tchèques ne s'adressent pas aux jeunes et c'est pourquoi ce groupe d'âge ne vote que très peu", explique Alžběta Králová, la coresponsable de la campagne.