Statistiques : un cinquième des Tchèques jouent à des jeux vidéo

Un cinquième des Tchèques s'adonnent au plaisir des jeux vidéo sous toutes ses formes. On trouve le plus de joueurs chez les jeunes de moins de 24 ans. Les deux tiers d'entre eux disent consacrer du temps à cette activité. C'est un peu plus que la moyenne européenne. Le nombre d'adeptes baissent avec l'âge. Les joueurs sont un tiers parmi la population des 25-34 ans. On trouve cependant également des amateurs de jeu vidéo chez les plus âgées. 4 % des personnes âgées de plus de 65 ans sont ainsi des joueurs.

Dans ces données publiées ce jeudi par l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ), on apprend également que la grande majorité des joueurs sont des hommes. Les femmes ne représentent qu'un quart du total des amateurs de jeu vidéo.