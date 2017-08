L'année dernière, l'espérance de vie à la naissance en République tchèque atteignait 76,2 ans pour les hommes et 82,1 pour les femmes. D'après les chiffres dévoilés ce vendredi par l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ), depuis le début du millénaire, les premiers ont donc gagné quatre ans et demi sur la mort et les secondes trois ans et huit mois. Les disparités géographiques et sociales sont cependant très importantes : l'espérance de vie n'est pas la même et n'évolue pas au même rythme selon les régions et les classes sociales. C'est ainsi à Prague qu'on peut espérer vivre le plus longtemps, 78 ans en moyenne chez les hommes et 82,7 ans chez les femmes. En revanche, dans la région d'Ústí nad Labem, où le niveau du chômage est depuis longtemps supérieur à celui observé ailleurs dans le pays, on vit généralement moins longtemps : 74 ans pour les hommes et 79,5 ans pour les femmes.