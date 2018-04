Soupçonné de cyberattaques, le hacker russe Evgueni Nikouline a été extradé vers les Etats-Unis

La République tchèque a extradé le hacker russe Evgueni Nikouline vers les Etats-Unis, a annoncé vendredi dernier le ministre tchèque de la Justice, Robert Pelikan. Une décision prise après que la plus haute instance juridique du pays a rejeté une procédure en appel de dernière minute. Arrêté en octobre 2016 par la police tchèque dans un hôtel pragois, Evgueni Nikouline est accusé par les Etats-Unis d'avoir été à l'origine de cyberattaques contre LinkedIn, Dropbox et Formspring.

La Russie, qui demandait également son extradition pour des faits mineurs de vol en ligne, et où souhaitait retourner Evgueni Nikouline, a exprimé sa déception, estimant que la République tchèque avait préféré décider en faveur d'un allié plutôt que sur des bases juridiques. Récemment en visite en République tchèque, Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants des Etats-Unis, a déclaré que la procédure d'extradition du hacker vers les Etats-Unis était légitime dans la mesure où le pays en avait fait la demande avant la Russie et que les dégâts que Y Evgueni Nikouline auraient causés seraient bien plus important que dans son pays d'origine.