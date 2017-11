Sondage : un Tchèque sur trois préfère les produits tchèques

Près d’un tiers des Tchèques préfèrent acheter les produits fabriqués en République tchèque plutôt que des marques étrangères. D’autres 45 % affirment de choisir selon les différents critères, comme la renommée de la marque ou sa tradition. Seuls 2 % des Tchèques sont attachés inconditionnellement aux producteurs étrangers. Ce constat résulte d’un sondage effectué par l’agence STEM/MARK.

Les Tchèques préfèrent les marques nationales notamment en ce qui concerne les produits alimentaires et les services financiers. Au contraire, ils achètent plus les voitures et les produits de mode et de beautés étrangers.