Sondage : les Tchèques ont le plus confiance en la police et l’armée

Selon un récent sondage CVVM, les Tchèques ont le plus confiance en l’armée, la police et la justice. 69% des personnes interrogées font confiance à l’armée, 66% à la police et 56% à la justice. De même, 54% des Tchèques font confiance aux banques, 52% à la radio et 49% aux sondages, 46% à Internet et 41% aux syndicats.

Au contraire, pour les autres institutions de la vie publique, c’est plutôt la méfiance qui prévaut. L’Eglise (25% exprimant leur confiance), les ONG (36%) et la presse (39%) bénéficient d’une faible confiance de la population tchèque, même si celle-ci a particulièrement remonté pour la presse et les médias depuis octobre 2017. 43% des personnes interrogées font certes confiance à la télévision mais 54% s’en méfient.