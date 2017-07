Le taux d’opinions favorables pour le président de la République, Miloš Zeman, a augmenté, en juin, de 7 % et s’est établi à 48 %. La confiance dans le gouvernement a également augmenté à 26 % contre 17 % en mai dernier, suite à la crise gouvernementale. Cela ressort d’un récent sondage du Centre pour l’étude de l’opinion publique (CVVM), publié ce mardi. Respectivement 30 % et 23 % de la population font confiance au Sénat et à la Chambre des députés. Comme d’habitude, les maires des villes tchèques et conseilleurs municipaux sont les seuls politiciens tchèques à bénéficier d’une confiance supérieure à celle accordée au président : trois tiers des personnes interrogées ont exprimé une opinion favorable à ces politiciens locaux. Toujours selon l’enquête en question, seuls 12 % des Tchèques affirmaient d'être contents avec la situation politique dans le pays.