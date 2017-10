Sondage : les Tchèques doutent de la fiabilité des informations à la télé et à la radio

D'après un sondage, les répondants estiment que les livres sont la source d'informations la plus fiable. Dans cette enquête d'opinion réalisée par l'agence STEM/MARK pour la maison d'édition GRADA, plus de neuf dixièmes des personnes interrogées sont de cet avis. En revanche, ils sont bien moins nombreux à faire confiance aux informations diffusées à la télévision (52%) ou à la radio (55%). Quand ils désirent apprendre de nouvelles connaissances, les répondants disent ainsi privilégier les livres, ensuite les documentaires à la télévision et internet.

Selon ce sondage, les Tchèques dépensent en moyenne près de 5 000 couronnes par an pour s'informer et apprendre de nouveaux savoirs (environ 200 euros). Ils sont un tiers à dire dépenser davantage.

L'enquête a été réalisée en septembre auprès de plus de 300 personnes âgées de 18 à 60 ans et titulaires au moins de la maturita, le baccalauréat tchèque.