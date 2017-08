Plus de la moitié des Tchèques consomment des aliments après leur date de durabilité minimale. Près de 48 % mangent même des produits après leur date limite de consommation, c’est-à-dire la date après laquelle la consommation de ces aliments, dont la viande ou les produits laitiers, peut comporter des risques pour la santé. C’est du moins ce qui résulte d’un sondage effectué par le Centre pour l’étude de l’opinion publique (CVVM) et publié ce mardi par l’agence de presse ČTK. Toujours selon ce sondage, 86 % des Tchèques considèrent le gaspillage alimentaire comme un problème. D’après les estimations, chaque Tchèque jette en moyenne 25 kilos de nourriture par an.