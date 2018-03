Soins psychiatriques : cinq centres de proximité seront créés prochainement en République tchèque

Cinq centres de santé mentale seront créés en République tchèque d’ici juillet prochain dans le cadre de la réforme des soins psychiatriques. Le ministère de la Santé a lancé un appel à projets pour des réalisations à Prague, en Moravie du Sud, ainsi que dans les régions d’Ústí nad Labem, d’Olomouc et de Vysočina. Les subventions européennes serviront à leur financement durant la première année et demie. A plus long terme, l’objectif est de parvenir à l’ouverture d’une centaine de ces centres partout dans le pays.

Cette réforme doit permettre à des équipes spécialisées de s’occuper des patients dans leur environnement et dans le cadre de communautés. Par ailleurs, ce système aura également un volet préventif de façon à réduire le nombre de patients dans les grands établissements de soins psychiatriques.