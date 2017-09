Social Watch critique les exportations d’armes tchèques

La République tchèque devrait cesser d’exporter des armes dans les régions instables du monde et dans les pays dirigés par des régimes autoritaires, comme l’Egypte ou l’Arabie Saoudite. Ces ventes contribuent à l’oppression, à la violation des libertés fondamentales et à la migration des peuples. Telle est en somme la critique formulée par l’antenne tchèque de l’ONG internationale Social Watch vis-à-vis de l’Etat tchèque.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue ce jeudi à Prague, son président a rappelé qu’une vingtaine de conflits étaient en cours dans le monde. « Un des problèmes fondamentaux est que les parties prenantes et les combattants ont un accès très facile aux armes. Ce que font les exportateurs d’armes est une activité suicidaire. C’est aussi à cause d’eux que de plus en plus de gens fuient leurs pays », a-t-il notamment expliqué.